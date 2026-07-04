Informations pratiques

Meslay

Festillésime 41 De Londres à Edimbourg à Meslay

Meslay Loir-et-Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

Londres au XVIIe et XVIIIe siècles est au sommet de l’avant-garde musicale. Dans les tavernes, les jardins ou les salles de bal, les airs tendres et rythmés des musiques écossaise, galloise et irlandaise prennent possession des salons londoniens. Le compositeur anglais John Playford au XVIIe siècle ou l’écossais James Oswald au XVIIIe trouvent immédiatement le ton juste entre musique traditionnelle et musique savante, élégance italienne et style celtique. 18 .

Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 69 75 92 assobaraqua@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 De Londres à Edimbourg à Meslay Meslay a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41