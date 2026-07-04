Festillésime 41 De Londres à Edimbourg à Meslay Meslay
dimanche 30 août 2026 · Meslay
Informations pratiques
Meslay
Festillésime 41 De Londres à Edimbourg à Meslay
Meslay Loir-et-Cher
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.
Londres au XVIIe et XVIIIe siècles est au sommet de l’avant-garde musicale. Dans les tavernes, les jardins ou les salles de bal, les airs tendres et rythmés des musiques écossaise, galloise et irlandaise prennent possession des salons londoniens. Le compositeur anglais John Playford au XVIIe siècle ou l’écossais James Oswald au XVIIIe trouvent immédiatement le ton juste entre musique traditionnelle et musique savante, élégance italienne et style celtique. 18 .
Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 69 75 92 assobaraqua@gmail.com
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English :
Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.
L’événement Festillésime 41 De Londres à Edimbourg à Meslay Meslay a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41