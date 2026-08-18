Festillésime 41 Remue-Méninges à Pezou Pezou
samedi 10 octobre 2026 · Pezou
Informations pratiques
Pezou
Festillésime 41 Remue-Méninges à Pezou
Pezou Loir-et-Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
De Xavier Nicolas
Origines n’est pas un simple spectacle de magie c’est une plongée dans les coulisses d’une vocation. Ambros Varius (Xavier Nicolas) y mêle anecdotes personnelles, numéros de mentalisme spectaculaires et moments de magie bizarre, pour répondre à une question simple comment êtes-vous devenu magicien, qu’est ce que la magie bizarre, comment devient-on mentaliste ? Spectacle conseillé à partir de 10 ans 8 .
Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 40 69 contact@pezou.fr
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English :
Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.
L’événement Festillésime 41 Remue-Méninges à Pezou Pezou a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41