Informations pratiques

Pezou

Festillésime 41 Remue-Méninges à Pezou

Pezou Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

De Xavier Nicolas

Origines n’est pas un simple spectacle de magie c’est une plongée dans les coulisses d’une vocation. Ambros Varius (Xavier Nicolas) y mêle anecdotes personnelles, numéros de mentalisme spectaculaires et moments de magie bizarre, pour répondre à une question simple comment êtes-vous devenu magicien, qu’est ce que la magie bizarre, comment devient-on mentaliste ? Spectacle conseillé à partir de 10 ans 8 .

Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 40 69 contact@pezou.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Remue-Méninges à Pezou Pezou a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41