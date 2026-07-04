Informations pratiques

Saint-Julien-sur-Cher

Festillésime 41 The Bards of Sweeney à Saint-Julien-sur-Cher

Saint-Julien-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

1ère partie Groupe Toujours +

Passé de quatuor à quintet en 2024, The Bards of Sweeney sublime le patrimoine irlandais et celtique. Entre chroniques sociales et légendes anciennes, le groupe (banjo, violon, accordéon) revisite les airs traditionnels avec ferveur. Fort de plus de 60 concerts annuels depuis 2023, en festival ou en première partie de grands noms, c’est sur scène que leur musique authentique révèle toute sa magie et son esprit originel. 5 .

Saint-Julien-sur-Cher 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 96 42 28 secretariat@saintjuliensurcher.fr

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English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 The Bards of Sweeney à Saint-Julien-sur-Cher Saint-Julien-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41