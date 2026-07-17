Festival de contes « Amies Voix », Bibliothèque de Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Julien-sur-Cher

Informations pratiques

Festival de contes « Amies Voix » Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque de Saint-Julien-sur-Cher Loir-et-Cher

Réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

« Amies Voix » est le festival de contes mis en oeuvre par la Médiathèque départementale de Loir-et-Cher.

La bibliothèque de Saint-Julien-sur-Cher accueille Sophie Clerfayt et son conte « Auprès de mon âne, je vivais heureux ».

Sophie Clerfayt raconte comme elle aime. Et elle aime le waterzooï, l’humour, la poésie, les frissons, les histoires tendres, le bon sens bruxellois, les changements, les champs de coquelicots, les choses farces, la truculence, voyager, les points de suspension, un bon verre de vin rouge, les bonbons à la violette, le doute, la douceur, le Brésil et l’honnêteté.

Bibliothèque de Saint-Julien-sur-Cher 12 rue nationale, 41320 Saint-Julien-sur-Cher Saint-Julien-sur-Cher 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 96 80 76 https://www.lecture41.fr/depots/bibliotheque/saint-julien-sur-cher

Biblis en folie 2026

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