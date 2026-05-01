Fest’images 3ème édition Cattenom

Cattenom

Festival d’illustration jeunesse de Cattenom

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La 3 édition du Fest’Images d’Imagine & Mots revient à Cattenom pour un week-end entièrement dédié à l’illustration jeunesse et à la création graphique sous toutes ses formes.

Cet événement devenu incontournable dans la vie culturelle locale réunira, comme chaque année, plusieurs illustrateurs et illustratrices-auteurs venus partager leur univers, leurs techniques et leur passion du dessin. Le public pourra ainsi découvrir une grande variété de styles et échanger directement avec les artistes présents.

Tout au long du week-end, des ateliers créatifs seront proposés aux enfants, permettant une immersion ludique dans le monde de l’illustration. Les artistes accompagneront les participants pas à pas, favorisant l’expérimentation, l’expression personnelle et le plaisir de créer.

Le festival sera également rythmé par des moments de contes et de lectures destinés aux petits comme aux grands. Ces parenthèses poétiques et imagées inviteront le public à voyager au cœur d’histoires sensibles, drôles ou fantastiques, dans une ambiance chaleureuse propice à la rêverie et au partage. Fest’Images poursuit ainsi sa vocation offrir un espace où l’imagination est à l’honneur et où chaque visiteur, quel que soit son âge, peut s’émerveiller.

Une restauration sur place permettra de prolonger cette parenthèse conviviale, offrant aux familles la possibilité de profiter pleinement du festival et de flâner au fil des stands et des animations. Entre ateliers, dédicaces, expositions et moments de détente, cette nouvelle édition s’annonce riche, créative et accessible à tous.

Ateliers sur inscriptions par mail.Tout public

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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 37 16 34 63 resa.imagineetmots@gmail.com

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English :

The 3rd Imagine & Mots Fest?Images returns to Cattenom for a weekend entirely dedicated to children?s illustration and graphic design in all its forms.

This event, which has become an essential part of local cultural life, will bring together, as it does every year, a number of illustrators and illustrator-authors to share their world, their techniques and their passion for drawing. The public will be able to discover a wide variety of styles and talk directly with the artists present.

Throughout the weekend, children will be able to take part in creative workshops, offering a fun immersion into the world of illustration. Artists will accompany participants step by step, encouraging experimentation, self-expression and the pleasure of creation.

The festival will also feature storytelling and readings for young and old alike. These poetic and imaginative interludes will invite the public to travel to the heart of sensitive, funny or fantastic stories, in a warm atmosphere conducive to daydreaming and sharing. In this way, Fest?Images pursues its vocation: to offer a space where imagination is in the spotlight and where every visitor, whatever their age, can marvel.

On-site catering will extend this convivial interlude, giving families the chance to make the most of the festival and stroll around the stands and events. With workshops, book signings, exhibitions and moments of relaxation, this new edition promises to be rich, creative and accessible to all.

Workshops by e-mail registration.

L’événement Festival d’illustration jeunesse de Cattenom Cattenom a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CATTENOM ET ENVIRONS