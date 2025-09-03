Festimai |Mme Bovary en plus drôle et moins long Route de l’adour Saint-Barthélemy

Route de l’adour Chapiteau Saint-Barthélemy Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

« Des générations de lycéens forçats se farcissent Madame Bovary sous la contrainte… Nous, pauvres folles, on l’a relu 20 ans plus tard avec plaisir… »

Deux jeunes femmes décalées et lucides reviennent avec humour sur l’un des plus grands romans de la littérature.

… Et la magie de Madame Bovary est bien là cette œuvre est intemporelle, le réalisme de la vie d’Emma résonne encore en chacun de nous.

Le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert, est une œuvre majeure de la littérature française, un des premiers romans réalistes .

Plus de 150 ans plus tard, Madame Bovary est toujours présent dans les programmes de français au Lycée. Les thématiques sont universelles et traversent les âges. … Restait à les rendre abordables pour tous pari réussi !

Dès 8 ans. Durée 1h15. RDV à partir de 20h30.

Billetterie au guichet du Point Com ou en ligne. .

Route de l’adour Chapiteau Saint-Barthélemy 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

