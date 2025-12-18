La Mane Gourmande rue de la mairie Saint-Barthélemy

La Mane Gourmande

rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée gourmande en semi nocturne sur les chemins de St Barthélémy. Ambiance conviviale et repas à déguster tout au long du circuit de 11 kms. Un moment de partage et de convivialité pour découvrir la commune.

Départ entre 18h et 20h.

13€/adulte, 8€/enfant de 5 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans. Inscription via Helloasso. .

rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 68 96 76 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Mane Gourmande Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAUD Communauté