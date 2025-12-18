La Mane Gourmande rue de la mairie Saint-Barthélemy
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan
Tarif : – –
Randonnée gourmande en semi nocturne sur les chemins de St Barthélémy. Ambiance conviviale et repas à déguster tout au long du circuit de 11 kms. Un moment de partage et de convivialité pour découvrir la commune.
Départ entre 18h et 20h.
13€/adulte, 8€/enfant de 5 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans. Inscription via Helloasso. .
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 68 96 76 90
