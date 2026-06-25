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Festimarché Arthez-de-Béarn

samedi 11 juillet 2026 · Arthez-de-Béarn

Festimarché Arthez-de-Béarn

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place du Palais
Ville
64370 Arthez-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arthez-de-Béarn

Festimarché

Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Marché traditionnel animé par le duo Sebbens qui proposera un univers pop festif mêlant leurs propres compositions à des reprises modernes revisitées.   .

Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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