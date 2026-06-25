Mourenx

Festimarché

Place de Navarre Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Marché traditionnel animé par Amine Belayachi qui jouera des musiques arabo-andalouses. .

Place de Navarre Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Mourenx a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn