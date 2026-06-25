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Festimarché Mourenx

Festimarché Mourenx

Festimarché Mourenx samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Place de Navarre
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Mourenx

Festimarché

Place de Navarre Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Marché traditionnel animé par Amine Belayachi qui jouera des musiques arabo-andalouses.   .

Place de Navarre Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Mourenx a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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