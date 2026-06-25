Festimarché Mourenx
Festimarché Mourenx samedi 4 juillet 2026.
Mourenx
Festimarché
Place de Navarre Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Marché traditionnel animé par Amine Belayachi qui jouera des musiques arabo-andalouses. .
Place de Navarre Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
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English : Festimarché
L’événement Festimarché Mourenx a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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