Festi’marché Square Alban Techoueyre Sallebœuf

Sallebœuf

Festi’marché

Square Alban Techoueyre 3 Square Alban Techoueyre Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Les Festi’marchés reviennent pour célébrer l’arrivée du printemps dans une ambiance conviviale et gourmande. Venez flâner entre les stands de nourriture et découvrir le savoir-faire des producteurs locaux. Pour accompagner cette soirée festive, une animation musicale du groupe Alma Cara apportera rythme et bonne humeur. Entrée libre. .

Square Alban Techoueyre 3 Square Alban Techoueyre Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 62 82 70 salleboeufenfete@gmail.com

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English : Festi’marché

L’événement Festi’marché Sallebœuf a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de l’Entre-deux-Mers