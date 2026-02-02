Festi’Market Bétheny
Festi’Market Bétheny dimanche 5 juillet 2026.
Festi’Market
20 Rue Honoré Ganteaume Bétheny Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Marché ouvert à tous aux docs rémois. Exposants, artisans, associations, avec animations, alimentations et bar sur place. ambiance musicale .
20 Rue Honoré Ganteaume Bétheny 51450 Marne Grand Est +33 7 81 54 41 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festi’Market
L’événement Festi’Market Bétheny a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT de la Marne