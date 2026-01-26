Festi’Market Les Docks Rémois Bétheny
Festi’Market Les Docks Rémois Bétheny dimanche 5 juillet 2026.
Festi’Market
Les Docks Rémois 20 Rue Honoré Ganteaume Bétheny Marne
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
2e édition, le dimanche 5 juillet 2026 aux Docs Rémois, de 10h à 18h.
Le concept reste identique à l’année précédente un marché éphémère réunissant créateurs, artisans, indépendants, associations et acteurs engagés, dans un esprit de convivialité, de partage et de découverte, agrémenté d’une ambiance musicale, d’un point bar et restauration. .
Les Docks Rémois 20 Rue Honoré Ganteaume Bétheny 51450 Marne Grand Est contact@bythineyevent.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festi’Market
L’événement Festi’Market Bétheny a été mis à jour le 2026-01-26 par Agence de Développement Touristique de la Marne