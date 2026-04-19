Festimatch amateur Maison de Quartier de Doulon Nantes
Festimatch amateur Maison de Quartier de Doulon Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 20:00 –
Gratuit : non 5 € 5 € Vente en ligne sur le site internet de la LINA : https://www.lalinaimpro.fr/ Tout public
Sans costumes ni décors, sans textes ni trucages, les élèves de la LINA (Ligue d’Improvisation de Nantes) invitent deux équipes amateurs de la région à leur Festimatch de fin d’année ! Sur la patinoire, iels s’affronteront en joutes théâtrales, variant les techniques, les catégories, les durées, cherchant à s’imposer à chaque nouvelle épreuve.Unis cependant devant le Jeu auquel iels donnent vie, iels seront prêts et prêtes à payer le prix de la sueur et du trac pour se griser… et vous enivrer.Venez les encourager !
Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300
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