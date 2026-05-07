Lanquais

Festi’Music

Lac de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Notre festival de musique éclectique vous invite à explorer des univers variés, du Reggae au Rap, du Blues au Jazz Soul, Pop Rock, Pop Électro. Venez vibrer au rythme de ces mélodies qui transcendent les frontières et les genres musicaux.

À partir de 18h nous vous proposons 4 concerts et un DJ

LA BAT’FOLLE, VOICE OF FREEDOM, VINCLAJ, RYON, MATHIEU DJ EVENT.

Restauration et buvette sur place.

Possibilité de réserver un emplacement gratuit pour poser une tente ou camping-car pour le week-end. .

Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Music

L’événement Festi’Music Lanquais a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides