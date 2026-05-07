Festi’Music Lanquais
Festi’Music Lanquais vendredi 17 juillet 2026.
Lanquais
Festi’Music
Lac de Lanquais Lanquais Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Notre festival de musique éclectique vous invite à explorer des univers variés, du Reggae au Rap, du Blues au Jazz Soul, Pop Rock, Pop Électro. Venez vibrer au rythme de ces mélodies qui transcendent les frontières et les genres musicaux.
À partir de 18h nous vous proposons 4 concerts et un DJ
LA BAT’FOLLE, VOICE OF FREEDOM, VINCLAJ, RYON, MATHIEU DJ EVENT.
Restauration et buvette sur place.
Possibilité de réserver un emplacement gratuit pour poser une tente ou camping-car pour le week-end. .
Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festi’Music
L’événement Festi’Music Lanquais a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Lanquais (Dordogne)
- Course du lac Lanquais 31 mai 2026
- Fête des mères | Repas dansant Lanquais 31 mai 2026
- Repas moules-frites Lanquais 7 juin 2026
- Balades cultures et nature | Histoire tourmentée et délices du terroir de Lanquais Lanquais 21 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins | Randonnée pédestre et visite de la chartreuse de Verdon Lanquais 27 juin 2026