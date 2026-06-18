Fest’in d’mouettes Apéro Concerts de Kalangatà et Jeyo + Animations La Course des Héros Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Moëlan-sur-Mer

Fest’in d’mouettes Apéro Concerts de Kalangatà et Jeyo + Animations La Course des Héros

Rue Saint-Melaine Jardin Public Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Kalangatà Afro-Latino · 5 musiciens

Kalangatà réinvente les musiques populaires d’Afrique et d’Amérique latine pour les ramener là où elles appartiennent sur les corps, en mouvement. Danse nordestine, chant colombien, capverdien chaloupé, boléro, bossa nova, saudade cinq musiciens partagent une seule vibration, une seule impulsion. Ce groupe ne fait pas de la world music il fait de la musique, point. Le genre de set qui démarre dans les jambes et finit dans la mémoire.

Jeyo Latino festif · Trio

Globe-zikeur propagateur de bonne humeur, Jeyo navigue entre deux langues et une douzaine d’influences. Textes franco-espagnols, énergie de feu de camp, répertoire métissé qui fait danser ceux qui disent qu’ils ne dansent pas. En trio, il convoque Manu Chao, Zoufris Maracas, et quelques escales qui n’ont pas de nom. Deuxième plateau de la soirée d’ouverture la nuit peut commencer.

ANIMATIONS DE L’APRÈS-MIDI

Dans le cadre de Partir en Livre 2026 Nos petits et grands héros

La Course des Héros à partir de 15h

– Parcours en étoile avec balises et défis — à partir de 6 ans accompagné

– 12 équipes de 4 participants maximum

– Épreuve 1 Quiz Qui suis-je héros populaires de la littérature

– Épreuve 2 Tir à l’arc

– Épreuve 3 Slackline

– Épreuve 4 Jeu de cadenas et énigmes

– Épreuve 5 Cornhole .

Rue Saint-Melaine Jardin Public Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 10

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English :

L’événement Fest’in d’mouettes Apéro Concerts de Kalangatà et Jeyo + Animations La Course des Héros Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS