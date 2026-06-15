Rabastens-de-Bigorre

Fest’in Marcat

Toute la ville RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Le retour de ce rendez-vous désormais appelé le Fest’in Marcat cuivré !

Cette édition 2026 promet de franchir un nouveau pallier avec une véritable explosion musical qui fera vibrer le cœur de la commune.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Notre place centrale se transformera, le temps d’un week-end, en une scène à ciel ouvert dédiée à l’énergie communicative des cuivres.

Soyez les bienvenus pour partager une dose de convivialité, d’amitié et d’émotions, au rythme des musiques estivales, qui réchauffent le cœur et font danser les corps !

Préparez vous à deux soirées d’exception sous les étoiles !

Au programme

Le vendredi 10 juillet,

Tumba y salsa, musiques cubaines et afrolatines. Embarquez pour un voyage explosif au cœur des rythmes cubains et afrolatins. Entre claves, percussions endiablées et mélodies festives, ce collectif fait danser tous les publics et transforme chaque scène en véritable fête latino. Il vous propose une initiation aux pas de base pour vous lancer dans l’ambiance en toute confiance.

Miss Bee & The Bullfrogs Big Family. Un savoureux mélange de funk, soul, blues et musiques du monde , porté par un groove irrésistible et une énergie communicative.

Le samedi 11 juillet,

Bockale Brass Band, swing, jazz et rythmes afro-caribéens. Avec le Bockale Brass Band, cap sur la Nouvelle-Orléans et ses parades légendaires ! Le public est transporté au cœur du carnaval. Ce brass band fait vibrer la tradition des fanfares de rue tout en y injectant une énergie résolument contemporaine. Un concert festif et généreux vous attend !

Soa Bomba, rock cuivré latino. Ce joyeux septet d’ambianceurs a fait de la fiesta une véritable signature artistique. Entre cumbia explosive, reggae solaire, échos mariachis et riffs fédérateurs, le groupe distille une énergie brulante. Un concert comme une grande fête populaire, colorée, fraternelle et terriblement dansante.

Vendredi et samedi, DJ Lou Tcherno Billy. Un set freestyle, entre pépites rares et classiques incontournables, pou un voyage soul, funk et groove de 70’s jusqu’à aujourd’hui !

Buvette et restauration sur place.

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Toute la ville RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 08 26 60 festinmarcat@gmail.com

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English :

The return of this event, now known as the Fest’in Marcat Cuivré!

The 2026 edition promises to reach new heights with a veritable musical explosion that will set the heart of the town abuzz.

An event not to be missed!

For one weekend, our central square will be transformed into an open-air stage dedicated to the infectious energy of brass music.

Come join us for a dose of conviviality, friendship, and excitement, set to the rhythm of summer tunes that warm the heart and get everyone dancing!

Get ready for two exceptional evenings under the stars!

On the program:

Friday, July 10,

Tumba y salsa, Cuban and Afro-Latin music. Embark on an explosive journey into the heart of Cuban and Afro-Latin rhythms. With claves, wild percussion, and festive melodies, this collective gets everyone dancing and turns every stage into a true Latin party. They’ll teach you the basic steps so you can dive into the atmosphere with confidence.

Miss Bee & The Bullfrogs Big Family. A delicious blend of funk, soul, blues, and world music, driven by an irresistible groove and infectious energy.

Saturday, July 11,

Bockale Brass Band, swing, jazz, and Afro-Caribbean rhythms. With the Bockale Brass Band, head to New Orleans and its legendary parades! The audience is transported to the heart of the carnival. This brass band brings the tradition of street marching bands to life while infusing it with a decidedly contemporary energy. A festive and lively concert awaits you!

Soa Bomba, Latin brass rock. This joyful septet of party starters has made the fiesta their true artistic signature. Between explosive cumbia, sunny reggae, mariachi echoes, and rousing riffs, the group exudes a blazing energy. A concert like a huge, colorful, friendly, and incredibly danceable street party.

Friday and Saturday, DJ Lou Tcherno Billy. A freestyle set, featuring rare gems and must-hear classics, for a journey through soul, funk, and groove from the ’70s to today!

Refreshments and food available on site.

L’événement Fest’in Marcat Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65