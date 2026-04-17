Rabastens-de-Bigorre

Vide-greniers

Stade municipal Rue des Bourdalats RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Ne manquez pas ce vide-greniers !

Venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Au programme objets vintage, vêtements, jouets, livres, déco et bien plus encore.

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Stade municipal Rue des Bourdalats RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 28 40 61

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English :

Don’t miss this garage sale!

Come and bargain, sell and buy in a friendly atmosphere. On the program: vintage objects, clothes, toys, books, home decor and much more.

L’événement Vide-greniers Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65