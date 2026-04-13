Festi’Saulnes et Centre Culturel Saulnes
Festi’Saulnes et Centre Culturel Saulnes vendredi 1 mai 2026.
Saulnes
Festi’Saulnes
et Centre Culturel Place du 19 mars 1962 Saulnes Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Foire artisanale, stands de street food tenus par des associations locales et animations diverses toute la journée.Tout public
0 .
et Centre Culturel Place du 19 mars 1962 Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 61 42 22
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English :
Craft fair, street food stalls run by local associations and a variety of entertainment all day long.
L’événement Festi’Saulnes Saulnes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU GRAND LONGWY