Festi’Saulnes et Centre Culturel Saulnes

Saulnes

Festi’Saulnes

et Centre Culturel Place du 19 mars 1962 Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Foire artisanale, stands de street food tenus par des associations locales et animations diverses toute la journée.Tout public

0 .

et Centre Culturel Place du 19 mars 1962 Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 61 42 22

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English :

Craft fair, street food stalls run by local associations and a variety of entertainment all day long.

L’événement Festi’Saulnes Saulnes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU GRAND LONGWY