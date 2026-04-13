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Festi’Saulnes et Centre Culturel Saulnes

Festi’Saulnes et Centre Culturel Saulnes

Festi’Saulnes et Centre Culturel Saulnes vendredi 1 mai 2026.

Lieu : et Centre Culturel

Adresse : Place du 19 mars 1962

Ville : 54650 Saulnes

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saulnes

Festi’Saulnes

et Centre Culturel Place du 19 mars 1962 Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Foire artisanale, stands de street food tenus par des associations locales et animations diverses toute la journée.Tout public
0  .

et Centre Culturel Place du 19 mars 1962 Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 61 42 22 

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English :

Craft fair, street food stalls run by local associations and a variety of entertainment all day long.

L’événement Festi’Saulnes Saulnes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU GRAND LONGWY