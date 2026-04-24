Le train de la mine Pont des Vauziers Saulnes
Le train de la mine Pont des Vauziers Saulnes vendredi 1 mai 2026.
Saulnes
Le train de la mine
Pont des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-01
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-05-01
Départ de Saulnes vers le Fond-de-Gras à 15h20.
Départ de Saulnes vers Lasauvage à 16h20.
Départs de Lasauvage au Carreau de la Mine vers le Fond-de-Gras à 16h00 et 17h00.
Retour du Fond-de-Gras vers Saulnes à 17h00.
Prix aller-retour Fond-de-Gras 10 €/adulte, 8 €/enfant (5-11 ans), gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans.
Prix aller-retour Lasauvage 3.50 € adulte, 2.50 € enfant (5-11 ans), gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans.
Tickets payables, sur place, le jour du départ.Tout public
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Pont des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01
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English :
Departure from Saulnes to Fond-de-Gras at 15h20.
Departure from Saulnes to Lasauvage at 4.20pm.
Departure from Lasauvage at Carreau de la Mine to Fond-de-Gras at 4pm and 5pm.
Return from Fond-de-Gras to Saulnes at 5:00 pm.
Return price Fond-de-Gras: 10 ?/adult, 8 ?/child (5-11 years), free for children under 4.
Return fare Lasauvage: 3.50 ? adult, 2.50 ? child (5-11 years), free for children under 4.
Tickets payable on site, on day of departure.
L’événement Le train de la mine Saulnes a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU GRAND LONGWY
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