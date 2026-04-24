Le train de la mine Pont des Vauziers Saulnes

Saulnes

Le train de la mine

Pont des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-01

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-05-01

Départ de Saulnes vers le Fond-de-Gras à 15h20.

Départ de Saulnes vers Lasauvage à 16h20.

Départs de Lasauvage au Carreau de la Mine vers le Fond-de-Gras à 16h00 et 17h00.

Retour du Fond-de-Gras vers Saulnes à 17h00.

Prix aller-retour Fond-de-Gras 10 €/adulte, 8 €/enfant (5-11 ans), gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Prix aller-retour Lasauvage 3.50 € adulte, 2.50 € enfant (5-11 ans), gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Tickets payables, sur place, le jour du départ.Tout public

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Pont des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01

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English :

Departure from Saulnes to Fond-de-Gras at 15h20.

Departure from Saulnes to Lasauvage at 4.20pm.

Departure from Lasauvage at Carreau de la Mine to Fond-de-Gras at 4pm and 5pm.

Return from Fond-de-Gras to Saulnes at 5:00 pm.

Return price Fond-de-Gras: 10 ?/adult, 8 ?/child (5-11 years), free for children under 4.

Return fare Lasauvage: 3.50 ? adult, 2.50 ? child (5-11 years), free for children under 4.

Tickets payable on site, on day of departure.

L’événement Le train de la mine Saulnes a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU GRAND LONGWY