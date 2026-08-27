Festi’Terroir – Festival de la vente directe et du bio, Parc des Bastions, Genève
vendredi 28 août 2026 · Parc des Bastions · Genève
Informations pratiques
Festi’Terroir – Festival de la vente directe et du bio 28 – 30 août Parc des Bastions
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Retrouvez pour l’occasion plus de 90 stands en lien avec l’agriculture locale et l’alimentation durable.
Grand marché de produits locaux et bio, vous pourrez y retrouver toute la diversité et la richesse du terroir genevois et des productrices et producteurs qui y travaillent.
Programme
Vendredi soir: apéro d’ouverture: domaines et caves, distillerie, brasseries, producteurs de boissons en tous genres ainsi que des stands de restauration.
Samedi et dimanche: grand marché pour goûter et acheter fruits et légumes, pains, fromages, céréales, fleurs et plantes.
Tout au long du week-end: restauration, ateliers et animations pour enfants et des concerts.
Plus d’infos sur le site de Festi’terroir
Parc des Bastions Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Genève 1204 [{« link »: « https://www.festiterroir.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenabastions/
Le grand festival de la vente directe et du bio revient pour une 8ème édition.
Illustration: La Jonx / Impression: Ville de Genève
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