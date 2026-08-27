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Festi’Terroir – Festival de la vente directe et du bio, Parc des Bastions, Genève

vendredi 28 août 2026 · Parc des Bastions · Genève

Festi’Terroir – Festival de la vente directe et du bio, Parc des Bastions, Genève

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Parc des Bastions
Adresse
Promenade des Bastions 1, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Gratuit

Festi’Terroir – Festival de la vente directe et du bio 28 – 30 août Parc des Bastions

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Retrouvez pour l’occasion plus de 90 stands en lien avec l’agriculture locale et l’alimentation durable.
Grand marché de produits locaux et bio, vous pourrez y retrouver toute la diversité et la richesse du terroir genevois et des productrices et producteurs qui y travaillent.

Programme

  • Vendredi soir: apéro d’ouverture: domaines et caves, distillerie, brasseries, producteurs de boissons en tous genres ainsi que des stands de restauration.

  • Samedi et dimanche: grand marché pour goûter et acheter fruits et légumes, pains, fromages, céréales, fleurs et plantes.

  • Tout au long du week-end: restauration, ateliers et animations pour enfants et des concerts.

Plus d’infos sur le site de Festi’terroir

Parc des Bastions Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Genève 1204 [{« link »: « https://www.festiterroir.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenabastions/
Le grand festival de la vente directe et du bio revient pour une 8ème édition.

Illustration: La Jonx / Impression: Ville de Genève

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