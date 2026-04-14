Paysages, Musée d’art et d’histoire, Genève

Paysages Vendredi 28 août, 09h00, 10h00, 11h15 Musée d’art et d’histoire

CHF 10.- pour le duo parent-bébé, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T09:45:00+02:00

Fin : 2026-08-28T11:15:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Avec votre bébé, plongez dans une expérience sensorielle dans la salle des paysages suisses, à la rencontre des lieux et des sons qui les animent!

En duo avec une médiatrice culturelle et Morgane Frémaux, de l’Espace Musical

Pour les bébés de 3 mois à 2 ans, accompagnés d’un.e adulte

Durée : 45 minutes

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229265678729>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Le musée à quatre pattes

DR