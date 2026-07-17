lisa laurent | the wizard is not real, Salle communale de Plainpalais, Genève

Informations pratiques

lisa laurent | the wizard is not real 27 – 29 août Salle communale de Plainpalais

Plein tarif CHF 20.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 15.- / Tarif jeune (13-20 ans et étudiant·e) CHF 10.- / Tarif 20ans20francs et enfant (3 à 12 ans) CHF 7.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T22:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Pleurer toutes les larmes de son corps. C’est ce qu’entreprend lisa laurent avec cette performance. The wizard is not real est une chorégraphie du chagrin. Seule, à demi-nue, accompagnée d’une petite table et d’un micro, la performeuse est inconsolable ; ses lamentations débordent et son corps envahit l’espace. Elle bouge, difficilement, semble être engluée dans ses propres larmes. Chaque effort pour reprendre contenance vacille. Peu à peu, elle se rapproche du public : y trouvera-t-elle du réconfort ?

Lauréate du Prix Suisse de la Performance 2025, l’artiste nous confronte à ce que les émotions ont de plus inconfortable. Il est temps d’accepter cette vulnérabilité, de cesser de prétendre pouvoir fonctionner « normalement » lorsque de tels bouleversements nous traversent. Avec the wizard is not real, lisa laurent, artiste associée à Sévelin36, saisit à bras-le-corps le grotesque de la tristesse et ouvre un espace où ces fragilités individuelles peuvent enfin être regardées, partagées, portées collectivement.

Ce spectacle contient de la nudité partielle.

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/lisa-laurent-the-wizard-is-not-real »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Bonjour tristesse ou adieu aux larmes? C’est selon avec cette performance éplorée qui prend à bras-le-corps un trop-plein d’émotions pour en faire une mini-symphonie tragicomique diablement entêtante.

Neige Sanchez