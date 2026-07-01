Festi’Terroir, Parc des Bastions, Genève

Informations pratiques

Festi’Terroir 29 et 30 août Parc des Bastions

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Festi’Terroir est un festival destiné à promouvoir le terroir genevois, que ce soit les producteurs et productrices du canton de Genève, mais également les transformateurs et transformatrices (artisan·e·s de bouche, restaurateurs et restauratrices, brasseries, fabricant·e·s de jus de fruits et boissons, …)

Il est organisé depuis 2019 par la Ville de Genève, BioGenève et Genève Terroir.

Parc des Bastions Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Genève 1204 [{« type »: « link », « value »: « https://www.festiterroir.ch/edition-2026/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenabastions/

Festi’Terroir est un festival destiné à promouvoir le terroir genevois, que ce soit les producteurs et productrices du canton de Genève, mais également les transformateurs et transformatrices

© Ville de Genève, Genève Terroir (OPAGE) et Bio Genève, association des productrices et producteurs bio genevois, 2026.