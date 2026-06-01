Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festi’touch – Rugby à 5 à toucher Vélodrome Stade Petit Breton Nantes

Festi’touch – Rugby à 5 à toucher Vélodrome Stade Petit Breton Nantes

Festi’touch – Rugby à 5 à toucher Vélodrome Stade Petit Breton Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Vélodrome Stade Petit Breton

Adresse : 14 Rue de la Durantière

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 –
Gratuit : oui  Tout public 

Tournoi de L’Association Nantaise de Rugby Féminin (ANRF) Festi’Touch incarne la volonté de l’ANRF de ressembler les passionnés du ballon ovale et les amis, quelque soit le niveau ! On vous donne rendez-vous samedi 20 juin 2026 sur le vélodrome du Petit Breton à Nantes. Tournoi et animations :- Initiation au rugby pour tous,- Table ronde,- Buvette et restauration,- Soirée festive. Composez dès maintenant votre équipe ou inscrivez-vous en solo (ou petit groupe), le tournoi est gratuit donc les places partent vite : Inscription Tout le monde est le bienvenu (et même papi et mamie ????)

Vélodrome Stade Petit Breton Dervallières – Zola Nantes 44100


Afficher la carte du lieu Vélodrome Stade Petit Breton et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)