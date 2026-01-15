FESTI’TOY LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

FESTI’TOY

LUZ ARDIDEN Front neige Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Viens vivre une journée inoubliable à la station de Luz Ardiden, où la magie de l’hiver se mêle à la fête !

Au programme

– Concert live De 10 h à 19 h, des groupes de musique te feront danser et chanter au rythme des meilleures mélodies, dans une ambiance festive et chaleureuse.

– Descente aux flambeaux Admire les skieurs dévalant les pistes éclairées par des flambeaux, pour un spectacle féerique sous les étoiles.

– Feu d’artifice des dameuses Un spectacle grandiose de feux d’artifice, tiré depuis les dameuses, illuminera la montagne et émerveillera petits et grands.

On t’attend nombreux en station !

Et la journée ne s’arrête pas là un after avec DJ est prévu à Luz-Saint-Sauveur !!

.

LUZ ARDIDEN Front neige Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an unforgettable day at Luz Ardiden, where the magic of winter meets the festivities!

On the program:

– Live concerts: from 10 a.m. to 7 p.m., music groups will have you dancing and singing to the rhythm of the best melodies, in a warm, festive atmosphere.

– Torch-lit descent: Admire the skiers as they glide down the slopes lit by torches, for a magical spectacle under the stars.

– Groomer fireworks: A spectacular fireworks display fired from the groomers will light up the mountain and amaze young and old alike.

We look forward to seeing you in the resort!

And the day doesn’t end there: a DJ after-party is planned in Luz-Saint-Sauveur!

L’événement FESTI’TOY Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65