Festiv été-Instant Café La Séguinière
Festiv été-Instant Café La Séguinière mardi 30 juin 2026.
La Séguinière
Festiv été-Instant Café
Centre Socioculturel Ocsigène La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-26
Tout au long de l’été, Ocsigène proposera plusieurs rendez-vous conviviaux destinés à favoriser les rencontres entre habitants et à faire découvrir les actions du centre sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de son Instant Café version estivale, l’équipe se déplacera à vélo, en matinée, dans différentes communes pour offrir un café et échanger avec les habitants.
Par ailleurs, tous les jeudis matin du 2 au 30 juillet, les habitants seront accueillis au CSI Ocsigène autour d’un café offert pour partager un moment convivial, découvrir les activités du centre et échanger sur les projets du territoire. .
Centre Socioculturel Ocsigène La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10 csinter@wanadoo.fr
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English :
L’événement Festiv été-Instant Café La Séguinière a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais
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