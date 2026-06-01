La Séguinière

Festiv été-Instant Café

Centre Socioculturel Ocsigène La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-26

Tout au long de l’été, Ocsigène proposera plusieurs rendez-vous conviviaux destinés à favoriser les rencontres entre habitants et à faire découvrir les actions du centre sur l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de son Instant Café version estivale, l’équipe se déplacera à vélo, en matinée, dans différentes communes pour offrir un café et échanger avec les habitants.

Par ailleurs, tous les jeudis matin du 2 au 30 juillet, les habitants seront accueillis au CSI Ocsigène autour d’un café offert pour partager un moment convivial, découvrir les activités du centre et échanger sur les projets du territoire. .

Centre Socioculturel Ocsigène La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10 csinter@wanadoo.fr

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English :

L’événement Festiv été-Instant Café La Séguinière a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais