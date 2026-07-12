Informations pratiques

La Séguinière

Soirée fin d’été

Espace Prévert La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le CSI Ocsigène vous invite à clôturer l’été dans une ambiance conviviale ! Au programme rétrospective des temps forts de l’été, défilé de mode imaginé par les jeunes, apéro dînatoire et animations. Une soirée ouverte à tous, placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. .

Espace Prévert La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10 accueil@ocsigene.fr

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English :

L’événement Soirée fin d’été La Séguinière a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais