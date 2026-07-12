Soirée fin d’été La Séguinière
jeudi 27 août 2026 · La Séguinière
Informations pratiques
La Séguinière
Soirée fin d’été
Espace Prévert La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Le CSI Ocsigène vous invite à clôturer l’été dans une ambiance conviviale ! Au programme rétrospective des temps forts de l’été, défilé de mode imaginé par les jeunes, apéro dînatoire et animations. Une soirée ouverte à tous, placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. .
Espace Prévert La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10 accueil@ocsigene.fr
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L’événement Soirée fin d’été La Séguinière a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais