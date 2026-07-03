Festiv’Agri AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte

Informations pratiques

Avezac-Prat-Lahitte

Festiv’Agri

AVEZAC-PRAT-LAHITTE A Avezac Gare Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez rencontrer les Jeunes Agriculteurs du secteur de La Barthe-de-Neste Barousse, plus motivés que jamais ! Ils vous préparent une restauration 100 % locale ainsi qu’une ambiance festive avec une banda autour de la buvette.

Bien évidemment, la découverte du monde agricole sera au cœur de cette journée avec de nombreuses animations

Mini-ferme

Carabine laser

Marché de producteurs

Permis tracteur

Exposition de matériel agricole

Et bien d’autres surprises !

Alors, on compte sur vous pour être présents pour partager cette belle journée avec nous !

.

AVEZAC-PRAT-LAHITTE A Avezac Gare Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet the Young Farmers from the La Barthe-de-Neste–Barousse area—they’re more motivated than ever! They’re preparing 100% locally sourced food for you, along with a festive atmosphere featuring a banda band near the refreshment stand.

Of course, exploring the world of agriculture will be the focus of the day, with plenty of activities:

Mini-farm

Laser tag

Farmers’ market

Tractor license

Agricultural equipment exhibition

And many more surprises!

So, we’re counting on you to join us and share this wonderful day with us!

L’événement Festiv’Agri Avezac-Prat-Lahitte a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65