Festiv’Agri AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte
samedi 1 août 2026 · AVEZAC-PRAT-LAHITTE · Avezac-Prat-Lahitte
Informations pratiques
Avezac-Prat-Lahitte
Festiv’Agri
AVEZAC-PRAT-LAHITTE A Avezac Gare Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez rencontrer les Jeunes Agriculteurs du secteur de La Barthe-de-Neste Barousse, plus motivés que jamais ! Ils vous préparent une restauration 100 % locale ainsi qu’une ambiance festive avec une banda autour de la buvette.
Bien évidemment, la découverte du monde agricole sera au cœur de cette journée avec de nombreuses animations
Mini-ferme
Carabine laser
Marché de producteurs
Permis tracteur
Exposition de matériel agricole
Et bien d’autres surprises !
Alors, on compte sur vous pour être présents pour partager cette belle journée avec nous !
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AVEZAC-PRAT-LAHITTE A Avezac Gare Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come meet the Young Farmers from the La Barthe-de-Neste–Barousse area—they’re more motivated than ever! They’re preparing 100% locally sourced food for you, along with a festive atmosphere featuring a banda band near the refreshment stand.
Of course, exploring the world of agriculture will be the focus of the day, with plenty of activities:
Mini-farm
Laser tag
Farmers’ market
Tractor license
Agricultural equipment exhibition
And many more surprises!
So, we’re counting on you to join us and share this wonderful day with us!
L’événement Festiv’Agri Avezac-Prat-Lahitte a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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