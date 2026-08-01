Informations pratiques

Launac

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ

Launac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Pour les visites touristiques, culturelles et patrimoniales, les réservations sont obligatoires.

Sur place, à partir de 19h00, retrouvez une buvette et de quoi vous restaurer.

09h30 Entre plaine et forêt, balade au bois de la Pleysse avec le comité des fêtes de Galembrun.

Le parcours traverse d’abord les champs de “La Plaine”, offrant une belle vue sur le château classé Monument Historique et l’église du village. Puis, l’itinéraire s’enfonce dans le bois avant de dévoiler un panorama sur le lieu-dit de Galembrun au retour. Une randonnée accessible, mêlant paysages ouverts, patrimoine et ambiance forestière.

RDV Café du Marguestaud Place des Acacias 31 330 LAUNAC

Durée 01h30 10km

14h00 Launac, découverte d’un village fortifié au riche patrimoine, avec l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans.

Découvrez Launac, ancien village fortifié, édifié au pied d’un donjon du 12ème siècle. Son tracé médiéval encore visible témoigne de son riche passé. L’élégante halle du 19ème siècle rappelle l’importance de l’activité agricole d’autrefois. La visite se prolonge dans le parc du village, où cèdres et pins tricentenaires évoquent l’époque faste de l’hôtel particulier devenu aujourd’hui mairie.

RDV : Sous la halle de Launac Place du Château 31 330 LAUNAC

Durée : 01h00

16h00 Dans les coulisses de la Brasserie Ticat, le savoir-faire artisanal de son brasseur.

Camille vous présente sa méthode de brassage traditionnelle, privilégiant des houblons biologiques et des bières non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille.

Engagée dans une démarche écologique, la brasserie valorise ses drêches en les confiant à un agriculteur local. La visite se conclut par la découverte de ses différentes créations, aux profils aromatiques variés et soigneusement élaborés.

Sur place, retrouvez quatre types de bières la Ouiche Bohemian Blonde Ale (une blonde équilibrée au houblon tchèque), la Chivers American Pale Ale (aux houblons fruités avec des arômes tropicaux), la Bakshi India Pale Ale (aux houblons fruités avec des arômes d’agrumes), la Bunk Porter (une bière brune maltée aux grains torréfiés aux saveurs de café).

RDV : 18 Rue du Parc 31 330 LAUNAC

Durée : 01h00

16h00 Au cœur des ruches, immersion dans le monde fascinant des abeilles avec l’association L’abeille launacaise .

Georges vous présente le matériel, l’environnement apicole et les principes de l’apiculture.

Équipés d’une combinaison, vous observerez l’intérieur de la ruche et le travail minutieux des abeilles.

Une visite immersive et pédagogique pour mieux comprendre l’organisation d’une colonie et la production du miel.

RDV 260 Route de Cadours 31 330 LAUNAC

Durée : 01h30 (Combinaisons fournies à partir de 7 ans)

19h30 Concert de Création Fôm.

Création musicale unique et festive en mode pop-rock.

Fôm, maison d’artistes toulousaine engagée dans la valorisation des artistes féminines et minorisées de genre, est à l’initiative des jams en mixité choisie accueillies par Le Taquin, favorisant les rencontres, l’improvisation et l’émergence de nouvelles collaborations musicales dans un cadre bienveillant et inclusif. À l’occasion du Festival 31 Notes d’été , la structure a constitué plusieurs quartets afin de vous partager l’exclusivité de ces instants. Pour cette création musicale unique et festive en mode pop-rock, Fôm a réuni Jeanne Lafon au chant, Tere Bertoni au chant et à la guitare, Amélie Michez à la batterie et Sophie Adras à la basse.

Durée 2x 45 minutes

21h30 Concert de L’orchestre de chambre de Toulouse et de Yohann Hennequin, de Cats on Trees.

Reprises de tubes intemporels pour un bain de jouvence !

Vous connaissez forcément au moins la moitié de ces tubes qui ont peut-être accompagnés votre adolescence. Le plus étonnant, c’est que les jeunes d’aujourd’hui connaissent encore ces musiques. Instruments électriques de rigueur Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, ou encore, We will rock you, I want to break free ou Bohemian Rhapsody … que de succès !

Distribution Audrey Dupont & Aurélie Fauthous : violon 1 Nicolas Kononovitch & Ana Sanchez Hernandez : violon 2 Carlos Vizcaíno Gijón & Vincent Gervais : alto Nabi Cabestany & Anne Gaurier : violoncelle Nohora Muñoz Ortiz : basse électrique Yoann Hennequin : batterie Marie-Laure Dupont claviers.

Durée 01h30 .

Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

For sightseeing, cultural, and heritage tours, reservations are required.

On site, starting at 7:00 p.m., you’ll find a refreshment stand and food options.

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ Launac a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE