Festival 36 Chants d’elles Saint-Mathieu-de-Tréviers
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Mathieu-de-Tréviers
Informations pratiques
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Festival 36 Chants d’elles
Arènes Claude Saumade Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Un événement unique à prix libre, ouvert à toutes et à tous. Le festival réunit près de 500 choristes des chorales des trente-six communes du territoire du Grand Pic Saint-Loup dans le but de chanter ensemble à ciel ouvert dans les Arènes Claude Saumade.
Un événement unique à prix libre, ouvert à toutes et à tous. Le festival réunit près de 500 choristes des chorales des trente-six communes du territoire du Grand Pic Saint-Loup dans le but de chanter ensemble à ciel ouvert dans les Arènes Claude Saumade.
Grâce aux propositions très différentes des chorales participantes, le programme s’annonce riche en découvertes et fort en émotion. Dans le respect de nos valeurs, le concert sera clôturé par un répertoire commun. Ces chants réuniront les membres de TOUTES LES CHORALES rassemblées sur scène à cette occasion Chœur d’Assas, Vailhocœur, Bouches en cœur, Qué más, Les 3 cœurs, Les Marteaux Pic’Chœur, Mosaïque Chœur du Pic… et quelques surprises en bonus. .
Arènes Claude Saumade Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie
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English :
A unique event with free admission, open to everyone. The festival brings together nearly 500 singers from the choirs of the thirty-six municipalities in the Grand Pic Saint-Loup area to sing together under the open sky in the Claude Saumade Arenas.
L’événement Festival 36 Chants d’elles Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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