Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles Château de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers

Informations pratiques

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles

Château de Montferrand 370, cami de lou Castellas Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Remontez le temps à travers une exposition mêlant photographies et dessins de reconstitution, à la découverte des églises du Grand Pic Saint-Loup.

Dans la carrière du château, découvrez une exposition inédite réunissant des photographies des églises du territoire du Grand Pic Saint-Loup et des dessins de reconstitution. Un voyage dans le temps, de l’époque romane à nos jours. .

Château de Montferrand 370, cami de lou Castellas Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie

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English :

Travel back in time through an exhibition combining photographs and reconstruction drawings, discovering the churches of the Grand Pic Saint-Loup.

L’événement Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup