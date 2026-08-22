Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles Château de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers
samedi 19 septembre 2026 · Château de Montferrand · Saint-Mathieu-de-Tréviers
Informations pratiques
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles
Château de Montferrand 370, cami de lou Castellas Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Remontez le temps à travers une exposition mêlant photographies et dessins de reconstitution, à la découverte des églises du Grand Pic Saint-Loup.
Dans la carrière du château, découvrez une exposition inédite réunissant des photographies des églises du territoire du Grand Pic Saint-Loup et des dessins de reconstitution. Un voyage dans le temps, de l’époque romane à nos jours. .
Château de Montferrand 370, cami de lou Castellas Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie
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English :
Travel back in time through an exhibition combining photographs and reconstruction drawings, discovering the churches of the Grand Pic Saint-Loup.
L’événement Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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