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Festival A bras le corps Nogent-sur-Vernisson

Festival A bras le corps Nogent-sur-Vernisson

Festival A bras le corps Nogent-sur-Vernisson vendredi 24 juillet 2026.

Ville : 45290 Nogent-sur-Vernisson

Département : Loiret

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Nogent-sur-Vernisson

Festival A bras le corps

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Festival A bras le corps
Festival à bras le corps. Culture art et handicap. danse contemporaine, théâtre, clown, cinéma, expositions. Guinguette, foods trucks. Navettes gratuites de la gare de Nogent à l’Espace des étangs. Billetterie https://www.arlequin-passeursdhistoires.fr/festival/#billetterie Gratuit pour les de 15 ans. 8  .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Festival A bras le corps

L’événement Festival A bras le corps Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-08 par OT GATINAIS SUD

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