Nogent-sur-Vernisson

Festival A bras le corps

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Festival A bras le corps

Festival à bras le corps. Culture art et handicap. danse contemporaine, théâtre, clown, cinéma, expositions. Guinguette, foods trucks. Navettes gratuites de la gare de Nogent à l’Espace des étangs. Billetterie https://www.arlequin-passeursdhistoires.fr/festival/#billetterie Gratuit pour les de 15 ans. 8 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Festival A bras le corps

L’événement Festival A bras le corps Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-08 par OT GATINAIS SUD