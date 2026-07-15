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AGENDA · Nogent-sur-Vernisson

Loto Nogent-sur-Vernisson

samedi 18 juillet 2026 · Nogent-sur-Vernisson

Loto Nogent-sur-Vernisson

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
45290 Nogent-sur-Vernisson
Département
Loiret
Tarif

Nogent-sur-Vernisson

Loto

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Loto
Loto non stop. Loto à 14h (ouverture des portes à 12h) et 20h30 (ouverture des portes à 19h) pas de réservation. 400 places. Restauration sur place.   .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 86 03 36 

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English :

L’événement Loto Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD

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