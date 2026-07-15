Informations pratiques

Nogent-sur-Vernisson

Loto

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Loto

Loto non stop. Loto à 14h (ouverture des portes à 12h) et 20h30 (ouverture des portes à 19h) pas de réservation. 400 places. Restauration sur place. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 86 03 36

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English :

L’événement Loto Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD