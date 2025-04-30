Festival à La Bonne Mère Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement

Festival à La Bonne Mère

Du 12/06 au 20/06/2026 tous les jours de 19h30 à 23h30. Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

2026-06-12

Festival de Théâtre à La Bonne Mère soirées théâtre avec des pièces populaires, exigeantes et accessibles.

Des succès du Off d’Avignon, des œuvres récompensées par les Molières, etc le meilleur du théâtre au clair de Lune à Marseille.

Programme



18 et 19 juin 21h15 le Schpountz



20 et 21 juin 21h15 Lumière



22 et 23 juin 21h15 Oublie-moi



24 et 25 juin 21h 15 Kessel



26 et 27 juin 21h15 Le jeu de l’amour et du hasard



28 juin 21h15 Soirée de clôture Marcel Pagnol, variations d’amour







Déroulé de chaque soirée à la Bonne mère





** 18h30 ouverture du festival, début des visites insolites

Ouverture des visites insolites du Sanctuaire visite découverte de la Basilique avec un guide, départ toutes les 30 min (gratuit et sans réservation, par groupes de 20)

Ouverture de la Guinguette du Bon Air nourriture et boissons en vente pour accompagner un joli coucher de soleil



** 20h45/21h coucher de soleil, entrée du public



** 21h15 théâtre au clair de lune, en plein air





La billetterie ouvrira le 30 avril 2025 ! .

Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 38 82 50 61 augustin.peuchot@gmail.com

English :

Festival de Théâtre à La Bonne Mère: theater evenings with popular, demanding and accessible plays.

Successes from the Off d’Avignon, works awarded the Molières, etc.: the best of theater in the moonlight in Marseille.

