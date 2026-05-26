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Julien Vinh au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement

Julien Vinh au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Le Vig's

Adresse : 15 Quai de Rive-Neuve

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20 49

Marseille 7e Arrondissement

Julien Vinh au Vig’s

Mercredi 10 juin 2026 de 21h à 22h. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 21:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Date exceptionnelle après son Silo quasi complet !
Venez passer une heure avec Julien Vinh !   .

Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Exceptional date after its almost sold-out Silo!

L’événement Julien Vinh au Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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