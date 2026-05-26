Julien Vinh au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement
Julien Vinh au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement mercredi 10 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Julien Vinh au Vig’s
Mercredi 10 juin 2026 de 21h à 22h. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 21:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Date exceptionnelle après son Silo quasi complet !
Venez passer une heure avec Julien Vinh ! .
Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Exceptional date after its almost sold-out Silo!
L’événement Julien Vinh au Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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