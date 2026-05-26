Julien Vinh au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Julien Vinh au Vig’s

Mercredi 10 juin 2026 de 21h à 22h. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 21:00:00

fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Date exceptionnelle après son Silo quasi complet !

Venez passer une heure avec Julien Vinh ! .

Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional date after its almost sold-out Silo!

L’événement Julien Vinh au Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille