Marseille 7e Arrondissement

En même temps Olivia Grandville

Samedi 27 juin 2026 à partir de 20h.

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

La chorégraphe Olivia Grandville aime à tisser des liens étroits entre images, musiques et danses dans des pièces à l’esthétique et aux thèmes inclassables.

Avec En même temps, créée pour neuf interprètes, elle explore l’ambivalence des chorégraphies de masse et des unissons bien réglés. Avec humour et lucidité.

Public à partir de 15 ans. Nudité partielle. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50

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English :

Choreographer Olivia Grandville likes to weave close links between images, music and dance in pieces with unclassifiable aesthetics and themes.

L’événement En même temps Olivia Grandville Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille