En même temps Olivia Grandville La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
En même temps Olivia Grandville La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement samedi 27 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
En même temps Olivia Grandville
Samedi 27 juin 2026 à partir de 20h.
Dimanche 28 juin 2026 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
La chorégraphe Olivia Grandville aime à tisser des liens étroits entre images, musiques et danses dans des pièces à l’esthétique et aux thèmes inclassables.
Avec En même temps, créée pour neuf interprètes, elle explore l’ambivalence des chorégraphies de masse et des unissons bien réglés. Avec humour et lucidité.
Public à partir de 15 ans. Nudité partielle. .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50
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English :
Choreographer Olivia Grandville likes to weave close links between images, music and dance in pieces with unclassifiable aesthetics and themes.
L’événement En même temps Olivia Grandville Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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