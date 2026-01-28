Marseille Jazz des Cinq Continents Marseille 7e Arrondissement

Marseille Jazz des Cinq Continents

Du 01/07 au 13/07/2026 tous les jours. Différents lieux dans Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-13

Un festival international de jazz en ville dans un écrin, entre minéral et végétal, sur la rive de la Méditerranée

Pour cette 26 édition, le festival investira à nouveau les lieux emblématiques de la Ville comme la Vieille Charité, le Conservatoire Pierre Barbizet, La Friche Belle de Mai ainsi que le nouveau site du Parc Henri Fabre.







Une programmation intense est au rendez-vous, reflet du formidable engouement que nous vivons autour du Jazz actuel, avec des musiques inédites, de nouveaux artistes, ou le public retrouvera les sons qui nous ont construit à travers le temps et l’espace et avec toujours la même attention à la création, à l’énergie et au message.





We want Miles !! 2026 sera le centenaire de la naissance du plus grand Jazzman de tous les temps… Marseille Jazz des cinq continents est un descendant direct de Miles Davis. Improvisation, inspiration, innovation, le live à son apogée et une formidable capacité à travailler en équipe avec les meilleurs.







Les équipes de Marseille Jazz des cinq continents travaillent depuis plusieurs années sur les thèmes de l’écoresponsabilité, de l’équilibre Homme/Femme, de la prévention contre les violences sexuelles et sexistes, de l’inclusion, à travers des dispositifs de médiation, de formation et d’accompagnement.

Sans bouleverser nos équilibres, nous ouvrons une nouvelle voie pour Jazz des cinq continents un nouveau site sur lequel nous allons pouvoir expérimenter de nouveaux usages, ateliers participatifs, visites commentées, rencontres professionnelles, masterclass, marché bio et cuisine, nous souhaitons également croiser les disciplines et les esthétiques ….







En attendant le 30 avril….



C’est une formidable mobilisation que nous préparons pour l’International Jazz Day 2026. Ce jour-là nous offrons 16 concerts dans 16 écoles sur l’ensemble des secteurs de Marseille. Au programme des artistes marseillais qui ont répondu à notre appel pour offrir à plus de 500 enfants des notes de Jazz. Ce travail sera précédé par une médiation pendant laquelle les élèves pourront écrire leurs impressions et leurs attentes suite à la découverte de ce qu’est la musique Jazz, sa lutte et son histoire. Ils rédigeront une lettre qui sera adressée directement à Herbie Hancock, le parrain de l’International Jazz Day avec qui nous avons établi un contact précieux. Nous espérons ainsi faire un lien concret, dans l’imaginaire des enfants de Marseille avec une légende établie de l’autre côté de l’océan. .

Différents lieux dans Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

MarseilleJazz is a magical rendezvous of the Marseilles summer. Open, joyful and inspired jazz, in the city’s most emblematic venues.

