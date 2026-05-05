Concert Louise O’sman L’Heure d’été en quartet Les Ateliers du 5 Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Concert Louise O’sman L’Heure d’été en quartet

Dimanche 7 juin 2026 de 18h à 20h. Les Ateliers du 5 5 rue du Chantier Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Alliant la brillance de l’acoustique à la douceur de l’hypnose électrique, Louise O’sman nous emmène dans ce deuxième opus entre rêve et réalité dans un road-movie à la Wenders, à la fois en mouvement et en contemplation.

Alliant la brillance de l’acoustique à la douceur de l’hypnose électrique, Louise O’sman nous emmène dans ce deuxième opus entre rêve et réalité dans un road-movie à la Wenders, à la fois en mouvement et en contemplation.



Compositions de Louise O’sman (voix, accordéon, percussions) avec Jérémie Schacre à la guitare, Cédrick Bec à la batterie et Thomas Laffont à la basse.



Afin de célébrer les deux années de sa création L’Heure d’Eté , et la sortie de son livre la tangente des jours Louise O’sman, interprète, compositrice, propose un concert inédit entourée de trois musiciens marseillais réputés au sein de la planète jazz Cédrick Bec, Thomas Laffont, Jérémie Schacre et des invités surprises. Un événement qui s’annonce envoûtant, le 7 juin 2026, dans un lieu mythique de la ville l’Atelier Sevin Doering.



Installée sur Marseille depuis une vingtaine d’années, Louise O’sman, chanteuse, compositrice, accordéoniste virtuose est devenue une musicienne appréciée de la ville et une de ses belles ambassadrices tant elle interprète ses créations à travers la France et en Europe.



Elle a vingt-cinq ans elle lorsqu’elle arrive à Marseille après une adolescence dans le sus-ouest puis à Paris, une fac d’histoire et deux années à l’étranger, en Espagne et au Mexique, en vadrouille dans les archives du monde entier avec au final deux mémoires passionnants sur les populations Morisques et les Tziganes au XV ème siècle.



A Marseille, elle étudie pour un deuxième master en sociologie de l’art ce qui lui permet de fréquenter les associations, les lieux de musique…son accordéon toujours en bandoulière. Au sein des conservatoires d’Aix et de Marseille, elle se perfectionne en accordéon classique et jazz, explore les répertoires locaux. Elle intègre de nombreux groupes, Jazz musette, musique du monde, répertoires traditionnels, s’exerce aux premiers arrangements sur des textes du groupe Misère et Corde qu’elle rejoint en 2013…Littéraire, historienne, passionnée par l’écriture, la poésie, elle évolue naturellement vers l’écriture de chansons, la composition et crée ses premiers projets musicaux. Avec une amie violoncelliste, Dilan Roche, elle forme le duo No man’s Louise, qui se produit beaucoup à Marseille et en Provence, et donne un premier E.P les Enfants de la Plaine . En 2019, sort Joyeuse Ville son premier album, et un spectacle Solo L’Air et les Songes qui reprend de nombreuses chansons de l’album. Suivent de multitudes de concerts en tous coins de France et d’Europe et auxquels s’ajoutent ses prestations avec des groupes de musique du Monde Marseillais ; Musett’All Stars, Jarava…



En 2024, elle signe son second Album l’Heure d’Eté avec deux musiciens virtuoses Jérémie Schacre, guitare jazz et Alexis Campet, multi-instrumentiste. L’album accompagne un concert qui ne cesse d’être plébiscité, donné depuis dans des dizaines de lieux et notamment lors du Festival Off d’Avignon, au mois de juillet 2025 et dont témoigne avec brio le film documentaire Avignon 2025, d’Alexis Campet, visible sur You Tube. Quelques semaines avant de se produire à Avignon, elle publie un livre de récits et de poésies, la tangente des jours, dans lequel elle consacre plusieurs pages à son amour de Marseille et de la Provence. L’année 2026 lui est encore plus intense. Sans cesse en tournée elle se produit dans de nombreuses salles de France avec l’Hymne à l’Amour, autour du répertoire d’Edith Piaf et interprété à deux grains et quatre mains avec la chanteuse-accordéoniste Clara Sanchez. Elle se produit aussi avec les chanteuses Garance, Lily Lucas, Nawel Dombrowsky et Yoanna dans le spectacle Des Sorcières comme les autres, qui sera un des temps forts musical du Festival d’Avignon en juillet 2026.



Elle remporte la médaille d’argent du tremplin suisse de la Médaille d’Or de la Chanson à Saignelégier en avril 2026.



S’ajoutent des lectures musicales autour de son livre la tangente des jours accompagnée par Jérémie Schacre qui prendront forme à la Cité de la musique en octobre 2026.



La réédition de ce bel ouvrage sera célébrée également lors de cette soirée au cours de laquelle elle interprétera l’Heure d’Eté et sa quinzaine de chansons avec de nouveaux arrangements pour une forme en quartet avec Cédrick Bec, batteur, percussionniste, Thomas Laffont, bassiste, compositeur, Jérémie Schacre, guitariste jazz et musique du monde. .

Les Ateliers du 5 5 rue du Chantier Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 02 36 79 jeanchriborn@yahoo.fr

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English :

Combining the brilliance of acoustic with the gentleness of electric hypnosis, Louise O’sman’s second opus takes us on a journey between dream and reality, a Wenders-style road-movie of movement and contemplation.

L’événement Concert Louise O’sman L’Heure d’été en quartet Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille