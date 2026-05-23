Blanche-Neige et les Amis de la Forêt Enchantée Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement
Blanche-Neige et les Amis de la Forêt Enchantée Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 7 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Blanche-Neige et les Amis de la Forêt Enchantée
Dimanche 7 juin 2026 à partir de 11h.
Dimanche 28 juin 2026 à partir de 11h. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-28
La Comédie de Marseille accueille un spectacle interactif et drôle pour les tout-petits, alliant rires, chansons et et belles amitiés, Blanche-Neige et les Amis de la Forêt EnchantéeEnfants
Rejoignez Blanche-Neige et ses amis animaux dans une aventure pleine de surprises et de joie !
Ne manquez pas cette expérience inoubliable qui émerveillera vos enfants et les fera chanter !
Un spectacle interactif et drôle pour les tout-petits, alliant rires, chansons et et belles amitiés pour les enfants à partir de 6 mois .
Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La Comédie de Marseille hosts an interactive and funny show for toddlers, combining laughter, songs and beautiful friendships, Snow White and the Friends of the Enchanted Forest
L’événement Blanche-Neige et les Amis de la Forêt Enchantée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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