Blanche-Neige et les Amis de la Forêt Enchantée Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Blanche-Neige et les Amis de la Forêt Enchantée

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 11h.

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 11h. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-28

La Comédie de Marseille accueille un spectacle interactif et drôle pour les tout-petits, alliant rires, chansons et et belles amitiés, Blanche-Neige et les Amis de la Forêt EnchantéeEnfants

Rejoignez Blanche-Neige et ses amis animaux dans une aventure pleine de surprises et de joie !



Ne manquez pas cette expérience inoubliable qui émerveillera vos enfants et les fera chanter !



Un spectacle interactif et drôle pour les tout-petits, alliant rires, chansons et et belles amitiés pour les enfants à partir de 6 mois .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Comédie de Marseille hosts an interactive and funny show for toddlers, combining laughter, songs and beautiful friendships, Snow White and the Friends of the Enchanted Forest

L’événement Blanche-Neige et les Amis de la Forêt Enchantée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille