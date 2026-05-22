Première vague Ile Degaby Marseille 7e Arrondissement
Première vague Ile Degaby Marseille 7e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Première vague
Samedi 23 mai 2026 de 17h à 0h. Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Attention places limitées!
’Île Degaby lance Les Vagues , et inaugure une série de soirées festives une fête libre, décomplexée, portée par une équipe de DJ passionnés et du groove finement sélectionné.
Du bon son… mais pas que ! Notre bar sera ouvert toute la soirée avec une belle sélection de vins, de bières et de tapas pensés spécialement pour l’occasion.
Envie de piquer une tête ? L’accès à la mer est possible à tout moment jusqu’à 20H pour se rafraîchir — n’oubliez pas votre maillot !
Les Vagues déferleront un samedi par mois tout au long de la saison, avec un bonus une soirée spéciale pour le 14 juillet. Prêts pour la Première Vague?
Rendez-vous ce samedi 23 mai !
Nos DJ invités Arthur Lastmann, Marwan Filali & Tiño! .
Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Places are limited!
L’événement Première vague Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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