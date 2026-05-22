Interactions plantes-pollinisateurs dans un contexte de changements globaux Malmousque Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Interactions plantes-pollinisateurs dans un contexte de changements globaux

Mercredi 27 mai 2026 de 19h à 20h30. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume.

Les interactions-plantes-pollinisateurs sont essentielles au fonctionnement des écosystèmes et aux services écosystémiques associés. Or, les populations et espèces d’insectes notamment pollinisateurs sont en déclin à l’échelle globale. Cette conférence présentera les résultats d’études visant à évaluer la réponse et la vulnérabilité des systèmes plantes-pollinisateurs aux changements globaux.





Intervenante

Marie Zakardjian, enseignante-chercheure Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie. .

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43

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English :

The last Wednesday of every month at 7pm, citizens? meetings on ecology and the environment at the Station Marine d?Endoume.

L’événement Interactions plantes-pollinisateurs dans un contexte de changements globaux Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille