Interactions plantes-pollinisateurs dans un contexte de changements globaux Malmousque Marseille 7e Arrondissement
Interactions plantes-pollinisateurs dans un contexte de changements globaux Malmousque Marseille 7e Arrondissement mercredi 27 mai 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Interactions plantes-pollinisateurs dans un contexte de changements globaux
Mercredi 27 mai 2026 de 19h à 20h30. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27 20:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume.
Les interactions-plantes-pollinisateurs sont essentielles au fonctionnement des écosystèmes et aux services écosystémiques associés. Or, les populations et espèces d’insectes notamment pollinisateurs sont en déclin à l’échelle globale. Cette conférence présentera les résultats d’études visant à évaluer la réponse et la vulnérabilité des systèmes plantes-pollinisateurs aux changements globaux.
Intervenante
Marie Zakardjian, enseignante-chercheure Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie. .
Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43
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English :
The last Wednesday of every month at 7pm, citizens? meetings on ecology and the environment at the Station Marine d?Endoume.
L’événement Interactions plantes-pollinisateurs dans un contexte de changements globaux Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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