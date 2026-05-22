Balade écogarde découverte du Frioul Maison des Îles et du Littoral du Frioul Marseille 7e Arrondissement
Balade écogarde découverte du Frioul Maison des Îles et du Littoral du Frioul Marseille 7e Arrondissement mercredi 27 mai 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Balade écogarde découverte du Frioul
Mercredi 27 mai 2026 de 13h30 à 15h.
Mercredi 10 juin 2026 de 13h30 à 15h. Maison des Îles et du Littoral du Frioul Le Frioul Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 13:30:00
fin : 2026-06-10 15:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-10
Venez participer à une balade sur l’île de Ratonneau avec les écogardes du Parc national des Calanques, à la découverte des paysages, de l’Histoire et des enjeux de l’archipel du Frioul !
Venez participer à une balade sur l’île de Ratonneau avec les écogardes du Parc national des Calanques, à la découverte des paysages, de l’Histoire et des enjeux de l’archipel du Frioul !
Pendant environ 1 heure de marche, le sentier offre une lecture du paysage entre terre et mer, entre falaises de calcaire et herbiers sous-marins, entre vestiges historiques et habitats naturels préservés. Au fil du parcours, vous êtes invités à observer la flore adaptée aux conditions extrêmes, les traces de la faune et les influences naturelles et humaines sur ces milieux fragiles. L’Hôpital Caroline, battu par les vents, rappelle la fonction historique de quarantaine de l’archipel tandis que le fort Ratonneau témoigne du passé militaire des îles.
Cette sortie est l’occasion de découvrir le patrimoine naturel, historique et culturel du Frioul, de comprendre l’évolution des paysages, façonnés par le temps et les activités humaines, et de mieux connaître les espèces présentes sur le territoire.
Une immersion entre nature et histoire pour découvrir autrement l’archipel du Frioul, de la Maison des Îles et du Littoral au village en passant par la calanque de St-Estève.
Départ Maison des Îles et du Littoral du Frioul
Durée environ 1h
Arrivée village du Frioul
Difficulté intermédiaire (balade comportant du dénivelé et des passages glissants)
Accès
Au Vieux-Port, prendre le bateau Frioul-If de la RTM (https://www.lebateau-frioul-if.fr/). Le départ de la balade est accessible en 15min de marche depuis le débarcadère.
Matériel à prévoir
Chaussures adaptées à la marche
Casquette ou chapeau
Crème solaire
Eau (au moins 1,5L par personne)
Une balade accessible, conviviale et enrichissante pour petits et grands.
Rejoignez-nous et devenez, le temps d’un instant, gardiens de la nature ! .
Maison des Îles et du Littoral du Frioul Le Frioul Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 55 95 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in a walk on Ratonneau Island with the eco-guards from the Parc national des Calanques, to discover the landscapes, history and challenges of the Frioul archipelago!
L’événement Balade écogarde découverte du Frioul Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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