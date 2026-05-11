Concert classique Bizet avant Carmen Atelier Sevin-Doering Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Concert classique Bizet avant Carmen

Samedi 6 juin 2026 de 19h à 20h15.

438 Rue Paradis. Atelier Sevin-Doering 18 rue Neuve Sainte-Catherine Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 20:15:00

Date(s) :

2026-06-06

Le compositeur Georges Bizet mis à l’honneur avec des œuvres antérieures au célèbre Carmen.

Le succès mondial de Carmen (que Bizet n’a pas connu étant mort trois mois exactement après la création de son dernier opéra) a éclipsé le reste de l’œuvre du compositeur.





Ce programme permet de découvrir ou de redécouvrir des chefs-d’œuvre, tels les délicieux Jeux d’enfants pour piano à quatre mains, ainsi que des mélodies, comme les sublimes Adieux de l’hôtesse arabe , l’espiègle Coccinelle , ou encore des airs extraits des opéras antérieurs à Carmen Les Pêcheurs de perles , La Jolie fille de Perth ou Djamileh , dont les meilleures pages permettent déjà d’entendre le génie de Bizet.





Avec Carole Meyer, soprano lyrique, Vladik Polionov et Tristan Legris au piano. .

Atelier Sevin-Doering 18 rue Neuve Sainte-Catherine Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 19 30 99 tristanatmarseille@gmail.com

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English :

The composer Georges Bizet is honored with works that predate his famous Carmen.

L’événement Concert classique Bizet avant Carmen Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille