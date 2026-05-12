In’oubliables Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

In’oubliables

Samedi 6 juin 2026 de 18h à 23h30. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Après deux belles soirées l’été dernier, le collectif marseillais IN’OUBLIABLES revient pour son unique Open Air de la saison, à la Citadelle de Marseille, le samedi 6 juin 2026 !

Quatre de leurs DJ’s résidents prendront les commandes du fort, pour une soirée rythmée entre House, Trance et Eurodance, avec une scénographie immersive et chaleureuse.



Plusieurs stands et animations seront proposés, avec notamment la présence d’un tattoo shop, d’un stand de vente de T-shirts et accessoires, mais aussi un foodtruck et un bar pour régaler les plus gourmands, de 18h à 23h30.



Et venir tôt, c’est venir profiter d’un bon cocktail devant le coucher de soleil, sur la terrasse de l’espace demi-lune, surplombant le Vieux-Port ! .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After two great evenings last summer, Marseille collective IN’OUBLIABLES returns for its only Open Air of the season, at the Citadelle of Marseille, on Saturday June 6, 2026!

L’événement In’oubliables Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille