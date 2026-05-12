Le Makeda en juillet au fort Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement
Le Makeda en juillet au fort Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement vendredi 3 juillet 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Le Makeda en juillet au fort
Vendredi 3 juillet 2026.
Jeudi 16 juillet 2026.
Jeudi 30 juillet 2026. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-16 2026-07-30
Cet été, Le Makeda prend de la hauteur et investit l’un des lieux les plus emblématiques de la ville.
Dans le cadre de ses rendez-vous estivaux hors les murs, la salle marseillaise s’installera à la Citadelle pour trois soirées exceptionnelles au cœur du mois de juillet, les vendredi 3, jeudi 16 et jeudi 30 juillet.
Pour l’occasion, le Makeda déploiera ce qui fait son ADN une programmation audacieuse, éclectique et ouverte sur les scènes musicales actuelles, fidèle à ses valeurs d’inclusion, de diversité et de curiosité artistique. Pensées comme des moments de rencontre et de partage, ces soirées feront dialoguer artistes, publics et lieu dans une atmosphère vivante et fédératrice.
Entre patrimoine marseillais, panorama spectaculaire et énergie des performances live, ces rendez-vous promettent trois nuits d’été vibrantes, où la Citadelle se transformera en un espace de célébration musicale et collective.
La programmation sera dévoilée prochainement. .
Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 52 55 92 evenementiel@lacitadelle.org
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English :
This summer, Le Makeda takes over one of the city’s most emblematic venues.
L’événement Le Makeda en juillet au fort Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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