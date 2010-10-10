Après moi, le déluge- Ballet National de Marseille La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Après moi, le déluge- Ballet National de Marseille

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 19h.

Lundi 6 juillet 2026 à partir de 21h.

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21h.

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08

La troisième création de (LA)HORDE avec les danseur·ses du Ballet national de Marseille interroge notre rapport au soin, au regard, à l’héritage et à la transformation. Au présent et à l’avenir incertain à l’heure des crises et des désillusions…

Les scènes sʼenchaînent comme des rituels, les corps se heurtent, se portent, se déforment, s’entraident avant l’inévitable chute. Une pièce aussi puissante que spectaculaire.

A partir de 14 ans.

Avertissement son fort, lumières stroboscopiques, fumée, nudité et sexualité suggérée .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50

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English :

The third creation by (LA)HORDE, with dancers from the Ballet national de Marseille, questions our relationship to care, to the gaze, to heritage and to transformation. To the present and the uncertain future in a time of crisis and disillusionment?

L’événement Après moi, le déluge- Ballet National de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille