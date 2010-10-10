Version (s)- Dorothée Munyaneza La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Version (s)- Dorothée Munyaneza La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement lundi 6 juillet 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Version (s)- Dorothée Munyaneza
Lundi 6 juillet 2026 à partir de 19h.
Mardi 7 juillet 2026 à partir de 19h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07
Dans les œuvres de Dorothée Munyaneza , les corps portent les mémoires, intimes et collectives, des présent·es, des absent·es et de celles et ceux qui sont venu·es avant nous. A partir de 12 ans.
Ici elle rend un hommage sensible au boxeur marseillais Christian Nka, une légende des quartiers nord, marquée par la lutte et la violence avec et contre laquelle il s’est construit. .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50
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English :
In Dorothée Munyaneza’s works, bodies carry the intimate and collective memories of the present, the absent and those who came before us. Ages 12 and up.
L’événement Version (s)- Dorothée Munyaneza Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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