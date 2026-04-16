Agde

FESTIVAL À LA RENCONTRE

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Agde s’enflamme au rythme de la rumba et du flamenco. l’association Génération Music annonce le grand retour de ce grand festival avec une programmation riche et festive le temps d’un week-end.

Plongez dans une ambiance chaleureuse aux couleurs de la rumba catalane et du flamenco, à travers une série d’animations gratuites et accessibles à tous.

Un samedi festif et intergénérationnel

Le samedi 6 juin, de 12h à 23h, la place du 18 Juin se transformera en véritable village andalou.

Au programme marché mercado flamenco , ateliers créatifs pour enfants, jeux pour petits et grands, mais aussi concours de danse rumba flamenca et défilé de mode flamenca.

La journée sera rythmée par des temps forts artistiques rumba flash, scène ouverte, concerts, spectacles de danse flamenca et concert gipsy viendront enflammer la scène.

Les festivaliers pourront également profiter d’une pause gourmande avec une paella proposée sur réservation.

En cas d’intempéries, l’ensemble des animations sera déplacé au Moulin des Évêques.

Une soirée élégante au Château Laurens

Le dimanche 7 juin, le festival se poursuivra dans un cadre exceptionnel le jardin du Château Laurens, de 19h à 22h.

Au programme de cette soirée le Paul Guta Quartet pour une immersion dans le jazz manouche, un défilé de mode, ainsi qu’un spectacle de danse flamenco avec Céline Daussa, alias La Rosa Negra , figure du flamenco puro.

La soirée se conclura avec le spectacle musical Flamenco, Boléro, le rythme des corps , promesse d’un moment intense et envoûtant.

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles, avec possibilité de petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps, la date sera reportée ultérieurement.

Informations pratiques

Réservations paella et restauration 06 78 27 97 41

Renseignements Génération Music 06 16 11 40 96

Infos Château Laurens 09 71 00 53 00

Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musique, de danse et de culture méditerranéenne .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 7 84 58 42 13 flora.couret@hotmail.fr

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English : FESTIVAL À LA RENCONTRE

Agde is ablaze with the rhythms of rumba and flamenco. The Génération Music association announces the return of this great festival with a rich and festive program over the weekend.

L’événement FESTIVAL À LA RENCONTRE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34