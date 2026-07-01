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AGENDA · Chantenay-Villedieu

Festival A Tout Bout D’Champ Chantenay-Villedieu

vendredi 17 juillet 2026 · Chantenay-Villedieu

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
4 La Jochetière
Ville
72430 Chantenay-Villedieu
Département
Sarthe
Tarif

Chantenay-Villedieu

Festival A Tout Bout D’Champ

4 La Jochetière Chantenay-Villedieu Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-17

Festival A Tout Bout D’Champ 8eme édition
Le festival ATBC revient pour sa 8ème édition, avec deux jours de musique, de rencontres et de bonne humeur en plein cœur de la campagne sarthoise !!!
17 & 18 juillet 2026
Chantenay-Villedieu (72)
PROGRAMMATION
Vendredi 17 juillet
L’ENTOURLOOP
BOULEVARD DES AIRS
JAHNERATION
LMZG
SANS LACTOSE
MIMAA
ORION & EDIOS
Samedi 18 juillet
MATMATAH & The Fussy Brass Four
SUZANE
ITALOBROTHERS
LUIZA
RYON
STROLLAD
ALIEN   .

4 La Jochetière Chantenay-Villedieu 72430 Sarthe Pays de la Loire   contact@atoutboutdchamp.com

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English :

A Tout Bout D’Champ Festival 8th %E9dition

L’événement Festival A Tout Bout D’Champ Chantenay-Villedieu a été mis à jour le 2026-06-30 par CDT72

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