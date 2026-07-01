Festival A Tout Bout D’Champ Chantenay-Villedieu
vendredi 17 juillet 2026 · Chantenay-Villedieu
Informations pratiques
Chantenay-Villedieu
Festival A Tout Bout D’Champ
4 La Jochetière Chantenay-Villedieu Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Festival A Tout Bout D’Champ 8eme édition
Le festival ATBC revient pour sa 8ème édition, avec deux jours de musique, de rencontres et de bonne humeur en plein cœur de la campagne sarthoise !!!
17 & 18 juillet 2026
Chantenay-Villedieu (72)
PROGRAMMATION
Vendredi 17 juillet
L’ENTOURLOOP
BOULEVARD DES AIRS
JAHNERATION
LMZG
SANS LACTOSE
MIMAA
ORION & EDIOS
Samedi 18 juillet
MATMATAH & The Fussy Brass Four
SUZANE
ITALOBROTHERS
LUIZA
RYON
STROLLAD
ALIEN .
4 La Jochetière Chantenay-Villedieu 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@atoutboutdchamp.com
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English :
A Tout Bout D’Champ Festival 8th %E9dition
L’événement Festival A Tout Bout D’Champ Chantenay-Villedieu a été mis à jour le 2026-06-30 par CDT72