Informations pratiques

Chantenay-Villedieu

Festival A Tout Bout D’Champ

4 La Jochetière Chantenay-Villedieu Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Festival A Tout Bout D’Champ 8eme édition

Le festival ATBC revient pour sa 8ème édition, avec deux jours de musique, de rencontres et de bonne humeur en plein cœur de la campagne sarthoise !!!

17 & 18 juillet 2026

Chantenay-Villedieu (72)

PROGRAMMATION

Vendredi 17 juillet

L’ENTOURLOOP

BOULEVARD DES AIRS

JAHNERATION

LMZG

SANS LACTOSE

MIMAA

ORION & EDIOS

Samedi 18 juillet

MATMATAH & The Fussy Brass Four

SUZANE

ITALOBROTHERS

LUIZA

RYON

STROLLAD

ALIEN .

4 La Jochetière Chantenay-Villedieu 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@atoutboutdchamp.com

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English :

A Tout Bout D’Champ Festival 8th %E9dition

L’événement Festival A Tout Bout D’Champ Chantenay-Villedieu a été mis à jour le 2026-06-30 par CDT72