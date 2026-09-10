Informations pratiques

Festival Alimenterre : film et rencontre Bibliothèque Villejean Rennes Mardi 20 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Projection du documentaire « Femmes de terres »

Projection du film Femmes des terres, un documentaire qui explore le rôle central, mais longtemps invisibilisé, des femmes dans l’agriculture à travers trois pays : la Bolivie, la France et le Togo. Ce film met en lumière leurs savoirs, leurs défis et leurs contributions essentielles à la sécurité alimentaire. La projection est suivie d’un débat animé par l’association rennaise Xylm.

Dans le cadre d’Alimenterre, festival international sur l’alimentation durable et solidaire, du 15 octobre au 30 novembre.

Adultes et ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-20T19:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



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